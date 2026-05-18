İspanyol kirazı Adana'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 5 yıl önce İspanya'dan getirilen kiraz fidanlarından ilk hasat yapıldı. Dönüme 10 ton rekolte beklenen kirazlar, 3,5-4 euro arası fiyatlarla Avrupa'ya ihraç ediliyor.

İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fatih Kara, 5 yıl önce İspanya'dan getirilen kiraz fidanlarını toprakla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve dolu olayları nedeniyle verim alamayan üretici, bu yıl ise 15 dönümlük alanda yaklaşık 10 tonluk rekolte hedefiyle yola çıktı. Tarım işçilerinin türküleri ile başlayan hasatta kirazlar kasalarda yerini aldı.

Hasat edilen kirazların ise bölgedeki tarım firmaları aracılığıyla Avrupa'ya ihraç edildiği öğrenilirken, kirazların kilogramı bahçede 3,5 ile 4 euro arasında alıcı buluyor.

İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk ile teknik personel de erkenci kiraz hasadına katılarak bahçede incelemelerde bulunup kiraz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, üretim kalitesi ve verimliliği üzerine bilgi aldı.

"10 ton rekolte bekliyoruz"

İHA muhabirine konuşan üretici Fatih Kara, Çukurova'da kiraz olmaz diyenlere inat bölgede üretime başladığını anlatarak, "Yaklaşık 5 yıl önce kiraz üretimine başladık. Çukurova'da kiraz olmaz denildi ancak İspanya'dan getirilen fidanlar bölgemize uyum sağladı. Geçen yıl verim bekliyorduk ama don ve dolu nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık. Bu yıl ise beklentilerimiz doğrultusunda 15 dönümlük alanda hasadımız başladı. Toplamda 10 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Yetiştirilen kirazın 'Royal Tioga' çeşidi olduğunu anlatan Kara, "5 yıllık emeğin karşılığını almaya başladık. Ürünlerimizi firmaya veriyoruz, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bahçede kirazın kilogram fiyatı ortalama 3,5 ile 4 euro arasında değişiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
