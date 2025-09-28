Adana'da İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında hibe makineler verildi

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "İklime Dirençli Ormancılık Projesi" kapsamında 9 orman köyünde 13 kişiye hamur yoğurma makinesi, üzüm ve nar sıkma ile çapa makinası verildi.

"İklime Dirençli Ormancılık Projesi" 2023 yılında hayata geçirildi. Projenin genel amacı, iklim değişikliğinin artan risklerine karşı orman yangını ve orman direncini güçlendirmek ve demografik, peyzaj ve iklim değişiklikleri nedeniyle artan, büyük zarar veren orman yangınları riskine karşı kurumsal kapasiteleri artırmaktır. Projenin uygulama süresi 5 yıldır. Bu kapsamda Adana Orman Bölge Müdürlüğü Feke ilçesinde 9 orman köyünde 13 kişiye hamur yoğurma makinesi, üzüm ve nar sıkma ile çapa makinası verdi. Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen'in katılıyla makinelerin tamamı hibe olarak verildi. - ADANA