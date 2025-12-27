Haberler

Adana'da yeni yıl öncesi eş zamanlı fahiş fiyat denetimi

Güncelleme:
Ticaret İl Müdürlüğü, yeni asgari ücret sonrası fahiş fiyat artışlarını engellemek için Adana'da market ve işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat uyumu ve tüketici yanıltıcı uygulamalar incelendi.

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde eş zamanlı olarak market, alışveriş merkezi ve çeşitli işletmelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından yeni yıl öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmelerdeki denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde ekipler, raf-kasa fiyat uyumu, fiyat etiketleri, indirimli ürünlerde eski-yeni fiyat bilgileri ile tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalar üzerinde inceleme yaptı.

Denetimin ardından gazetecilere konuşan Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, denetimlerin 81 ilde eş zamanlı yapıldığını anlatarak, "Yılbaşına özel kampanya veya indirim gibi ifadelerin yer aldığı vitrin ya da reyonlardaki ürünlerin fiyatının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını titizlikle inceliyoruz. Karşılaşılan bir sorun olduğunda idari yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşlarımız fiyatlarla ilgili karşılaştıkları uygunsuz durumları bizlere bildirdiği takdirde anında müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

