Adana'da erkenci mandalina hasadı başladı, dalında kilogramı 8-10 liradan satılıyor

Türkiye'nin en önemli mandalina üretim merkezlerinden Adana'da 401 bin dönüm alanda dikili mandalinada hasat başladı. 1 milyon 165 bin ton rekolte beklenen mandalina, dalında kilogramı 8-10 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Adana'da kent genelinde yaklaşık 401 bin dönüm alanda dikili mandalinada hasat başladı. Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi erkenci mandalinalar için tarım işçileri sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek binbir emekle ürünleri topladı. Mandalinalar, yurdun dört bir yanına gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi. Mandalinalar, bu sene dalında kilogramı 8-10 liradan satılıyor. Dönüme ortalama 3 ton verim alınan mandalinadan bu sene 1 milyon 165 bin ton rekolte bekleniyor.

"Bu yıl rekolte iyi"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl hava şartlarının iyi geçtiğini belirterek, "2026 yılı erkenci mandalina hasadına başladık. Bu yıl rekolte iyi, çünkü havalar yağışlı ve iyi geçti, don olmadı. Adana'da 401 bin dönüm alanda mandalina ekili ve bu yıl 1 milyon 165 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"İstek var ama ürün gönderme şansımız yok"

Hasadın geçmiş yıllara göre yavaş ilerlediğini anlatan Doğan, "Şu anda çalışan paketleme tesisleri yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Ürünler hiç para etmiyor, fiyatlar çok düşük ve yurt dışı kapıları kapalı. Karadeniz'de gemi trafiği yok. Kara yoluyla gönderim ise çok maliyetli. İstek var ama ürün gönderme şansımız yok. Buruk bir hasat var" ifadelerini kullandı. Erkenci mandalinaların dalında 8-10 liradan alıcı bulduğunu kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu anda Primasol, Okitsu, Miho Wase, Early ve Marisol cinsi mandalinaların hasadına başlandı. 6 Ekim ise ihraç tarihi olarak belirlendi" diye konuştu. Fiyatların çiftçiyi ve tüccarı tatmin etmediğini söyleyen Doğan, "Çiftçimizin çoğu beklemede. Alışveriş olmadığı için fiyatlar şu anda 8 ila 10 lira arasında" dedi.

"Gemi trafiği olunca hareket olacak"

Mandalinada en büyük pazarlarının Rusya ve Ukrayna olduğunu ifade eden Doğan, "Avrupa'ya ürünlerimiz gidiyor. Rusya ve Ukrayna bizim en büyük pazarımız. Ancak oradaki savaş nedeniyle gemi trafiği yok. Eğer gemi trafiği olursa hareket olacak. Yurt dışından istek var ancak kara yolu maliyetli olduğu için hasat yapılamıyor. Çiftçimiz ekim ayında piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Şu an hasat yüzde 20 kapasiteyle devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı