Çukurova'da buğday ekimi başladı

Çukurova'da buğday ekimi başladı
Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Çiftçiler, kuraklık endişeleri ile birlikte ekim yaparken, bu yıl yaşanan yağışların üretimi nasıl etkileyeceği konusunda kaygı taşıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, buğday tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Kozan'da toplam 500 dönüm alanda buğday, mısır ve ayçiçeği üretimi planlayan ve sezonun ilk buğdayını toprakla buluşturan çiftçi Adil Eker, 50 dönümlük alanda toprağın nemli olmasını ve bölgede yağış beklentisini fırsat bilerek ekime başladıklarını söyledi. Eker, "50 dönüm alanda ilk buğdayı Çukurova topraklarıyla buluşturduk. İlk yağmur yağdı, iki yağmur arasındaki süreçte ekim yapıyoruz. Maliyetler iki katına çıktı. Dönümde 600 kilo verim alırsak bizim için bereketli olur. Kuraklık olursa işimiz zor. Üretmezsek olmaz, üretmezsek ekmek olmaz, emek olmaz" dedi.

Üreticilerden Seçkin Diliçıkık ise bu yılın da kurak geçtiğine dikkat çekerek bazı bölgelerde kullanıldığı iddia edilen "dolu savar" cihazlarının yağışları etkilediğini düşündüklerini belirtti. Diliçıkık, "Çok kurak gidiyor. Benim çocukluğumdaki yağışlar maalesef yok. Yine de üretim için traktörlerimizle tarladayız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Haberler.com
