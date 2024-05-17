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Adana'da Ayçiçeği Tarlaları Güzelliğiyle Göz Kamaştırıyor

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Adana'da halk arasında 'günebakan' olarak da bilinen ayçiçeği, tarlaları sarıya boyamaya başladı. Tarlalarda kartpostallık görüntüler oluşurken, çiftçiler ayçiçeğin veriminin bu sene iyi olacağını söyledi.

Adana'da halk arasında 'günebakan' olarak da bilinen ayçiçeği, tarlaları sarıya boyamaya başladı. Tarlalarda kartpostallık görüntüler oluşurken, çiftçiler ayçiçeğin veriminin bu sene iyi olacağını söyledi.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Çukurova'da, halk arasında "günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği, yapraklarının açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgi topluyor. Ülkenin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Adana'da ayçiçeğin açıp yüzlerini güneşe dönmesinin ardından fotoğraf tutkunları, tarlaları doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçeği tarlaları, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Ekonomik değeri yüksek

Ekonomik değeri en yüksek olan bitkilerden olan ayçiçeği, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimde önemli yer tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi daha da artan ayçiçeğinden Adana genelinde bu yıl 650 bin dekardan 220 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

"Geçen sene yüz güldürmedi"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ayçiçeği genelde en çok kıraç bölgelerde ekilir. Kıraç bölgelerde çiftçimiz buğday ve ayçiçeğini dönüşümlü eker genelde. Ayçiçeği geçen sene ovamızda 750 bin dekar alanda ekildi. Geçen yıl kıraç bölgelerde dönüm başına 150-200 kilogram verim aldık. Birçok ürünün hammaddesi olan ayçiçeği geçen sene çiftçinin yüzünü güldürmedi" diye konuştu.

"Havalar böyle giderse verim güzel olacak"

Bu sene ayçiçeği veriminin iyi olduğuna dikkat çeken Doğan, "Bu sene ayçiçeğinde verim güzel. Ayçiçeğinin sarı tablaları büyük ve çiçek açtı. Havalar böyle serin ve yağışlı giderse verim güzel olacak. Fakat Haziran ayında havalar çok sıcak giderse verim azlığı olur. Ayçiçeğinin de buğday ve mısır gibi Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasını bekliyoruz. Hükumetimiz tarafından destek primlerinin arttırılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Günebakan Adana Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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