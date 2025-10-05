Adana'da 5 Kadın Girişimciye 73.7 Milyon TL Hibe Desteği

Adana'da "Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenme Programı" kapsamında 5 kadın girişimci 73.7 milyon TL'lik hibe desteği alma hakkı kazandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap" kapsamında Karaisalı ilçesinde 5 kadın yatırımcı, toplam 73,7 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt attı. Yeni yatırımlar kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde etlik piliç yetiştirme ve broyler kümes projeleri hayata geçirilecek.

Bayazıt, imza töreninde yaptığı konuşmada, sağlanan desteklerin kırsal kalkınmayı güçlendireceğini belirterek, "Yatırımların üreticilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Program kapsamında sağlanan hibelerin, modern tesislerin kurulmasına, üretimin artırılmasına ve kırsalda istihdamın desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - ADANA