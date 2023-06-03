Adana'da 35 yıl önce bulunan petrol tekrar aranıyor

Adana'da 35 yıl önce yapılan saha arama çalışmalarında bir tarlada bulunan petrol, 'petrol yok' denilerek kapatılmıştı. O döneme tanık edenler, petrolün aktığını belirterek devletten tekrardan burada çalışma yapılmasını istiyor.

Adana'da 35 yıl önce tarlada açılan kuyuda bulunan petrol 'yok' denilerek kapatılmış

O döneme tanık edenler, petrolün aktığını belirterek devletten tekrardan burada çalışma yapılmasını istedi

ADANA - Adana'da 35 yıl önce yapılan saha arama çalışmalarında bir tarlada petrol bulunurken bir süre sonra 'petrol yok' diyerek açılan kuyu kapatıldı. O döneme tanık edenler, petrolün aktığını belirterek devletten tekrardan burada çalışma yapılmasını istedi.

1988 yılında yapılan petrol arama çalışmalarında, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde bir tarlada petrol bulundu. Ancak bir süre sonra dönemin yetkilileri petrol yok diyerek açılan kuyuyu beton dökerek kapattı.O döneme tanıklık edenler, şimdi bir çok yerden çıkan petrol haberlerini görünce bu bölgede de tekrar çalışma yapılmasını istedi. O dönem çıkan petrolün 3-4 kilometre aktığını belirten tanıklar, 'Petrol yok' denilerek kapatıldığını ileri sürdü.

"Petrol, doğalgaz burada her şey çıktı"

Petrolün çıkarıldığı dönem orada bulunan 57 yaşındaki Mustafa Çiftçi," 1988 yılında petrol arama şirketi geldi. Burada kuyuları açtılar, dinamit patlattılar. Buraya gelip çalışma yaptılar, buraya gelen her mühendis 'buradan yüzde 100 petrol çıkaracağız' dedi. Bizde sevindik. Petrol çıktı, sıcak su çıktı, doğal gaz çıktı. Her şey çıktı burada. Sonra bir şey çıkmadı deyip kapattılar" diyerek o dönem yaşananları anlattı.

"Petrol kilometrelerce aktı"

Akkuyu mahallesi muhtarı Mehmet Düzgün ise "1988 yılında burada yapılan çalışma sonrası çıkan petrol belli bir süre aktı. Ham petrol simsiyah olduğu için derelere aktı gitti, 3-4 kilometre boyunca. Daha sonra burası yetersiz deyip kapattılar, daha sonra açarız diye gittiler ve bir daha gelmediler. Devletimizden buranın tekrar kontrol edilmesini ve varsa petrolün çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.