Adana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Arıcılara Destek Verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında 573 arı yetiştiricisine kovan ve arı keki dağıtımı gerçekleştirdi. Adana'nın bal üretiminde ikinci sırada olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bal üretiminin artırılması için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bahçesinde, kırsal kalkınmaya destek çalışmaları kapsamında 573 arı yetiştiricisine, bin 146 adet ikili kovan ve 11 bin 460 kg arı keki (arı beslenme ürünü) dağıtımı gerçekleştirildi.

Kovan başına en çok verim ve en çok bal üretimi sıralamasında Adana'nın Türkiye'de ikinci sırada olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Karalar, "Bal çok sağlıklı bir besin. Bu işin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu da biliyorum. Bal üreticileri aylarca evlerinden uzak kalarak, karda-kışta, yoğun emek harcayarak ürettikleri balı, sahte bal üretimi yapanlar nedeniyle, hakkaniyetle satamıyor. Sahte bal üretimi mutlaka engellenmeli. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak arı yetiştiricisini, bal üreticisini unutmuyoruz. Üretim yapan çiftçilerimizi de unutmuyoruz. 3 milyonun üzerinde çilek fidesi dağıttık, domates, harnup, ceviz, badem fide ve fidanları dağıttık, çiftçilerimize yem desteği de verdik. Tarımı, hayvancılığı, üretimi destekleyen çok işe imza attık. Bal üreticilerimizi kutluyorum. Çetin şartlarda çalışıp üretim yapıyorlar. İnsanların bala ihtiyacı var ve bu üretimi yapan hemşerilerimi yürekten kutluyorum. Bal üreticilerine desteğimiz sürecek" dedi

Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni çok kötü şartlarda devraldıklarını, gelir gider dengesini düzelttiklerini, borcu gelirin 4 katı olan belediyeyi, 2024 bütçesi itibariyle geliri borcun 4 katı hale getirerek, şehrin önünü açtıklarını, üstelik bunu 2 yıl süren pandemiye ve depreme rağmen yaptıklarını anlattı.

Karalar, kente yapılan devasa hizmetlerden bazı örnekler verdiği konuşmasında, kısa süre sonra yapılacak açılışlarla ilgili bilgilendirme de yaptı.

Önümüzdeki dönem Adana'yı marinalar, kültür merkezleri, altgeçitler ve çok güzel başka hizmetlerin beklediğini ifade eden Karalar, Adanalılara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Dağıtım törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra, Adana Arı Yetişticileri Birliği Başkanı Yunus Yalçınkaya, bal üreticileri ve Adanalılar katıldı. - ADANA