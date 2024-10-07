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Adana Bombası TEKNOFEST'te Büyük İlgi Gördü

Adana Bombası TEKNOFEST'te Büyük İlgi Gördü
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Adanalı tatlıcı Zeynep Usta'nın patentli lezzeti 'Adana Bombası', TEKNOFEST'te binlerce kişi tarafından beğenilerek tüketildi. Festivale katılan 1.1 milyon ziyaretçi arasında büyük ilgi gören tatlı, Adana'nın tanıtımına da katkı sağladı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Usta'nın patentli lezzeti 'Adana Bombası' TEKNOFEST'e damga vurdu. Binlerce kişi bu tatlıyı beğenerek tüketti.

Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), 1.1 milyon kişi ziyaretçi olarak katıldı. Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise katmer hamuruyla yapılan ve içerisine genelde kaymak konularak servis edilen muska katmerde değişiklik yapıp, buna 'Adana Bombası' adını koydu. Müşterilerden tam not alan 'Adana Bombası' için Geyik, 2021 yılında Türkiye Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak tatlıyı tescilledi.

TEKNOFEST'te stant açan Zeynep Geyik, binlerce 'Adana Bombası' sattı. Zeynep Geyik, "Adana Bombası festivalde çok beğenildi. Binlerce ürünümüz saatler içerisinde tükendi. Herkes hem festivale hem de Adana Bombası'na hayran kaldı" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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