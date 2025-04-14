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Açık İş Sayısı Yüzde 4,1 Artış Gösterdi

Açık İş Sayısı Yüzde 4,1 Artış Gösterdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de açık iş sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttığını açıkladı. İŞKUR tarafından yayınlanan verilere göre 343 bin 770 açık iş tespit edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi" dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından açık iş verilerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. İş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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