Haberler

Abdi İbrahim Vakfı'nın 'Cesur Kulaçlar' Projesi Üçüncü Dönemini Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdi İbrahim Vakfı, down sendromlu çocuklara yönelik 'Cesur Kulaçlar' sosyal sorumluluk projesinin üçüncü dönemini başlattı. 27 Eylül 2025-17 Ocak 2026 arasında 20 çocuk yüzme eğitimi alacak.

Abdi İbrahim Vakfı, down sendromlu çocuklara yönelik hayata geçirdiği "Cesur Kulaçlar" adlı sosyal sorumluluk projesinin üçüncü dönemini başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim Vakfının 2021'de kurulan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 27 Eylül 2025-17 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek programla 20 çocuk daha yüzme sporuyla tanışacak.

Vakfın simge projelerinden Cesur Kulaçlar, 2024'te Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğiyle hayata geçirilirken, yoğun ilgi görmesi ve elde edilen başarılı sonuçların ardından bu yıl üçüncü dönemine başladı.

??????? Proje, çocukların suya adım atmalarına, yüzme becerisi kazanmalarına ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmalarına destek olurken, sosyal etkileşim, özgüven ve bağımsız hareket etme becerilerinde de kazanımlar sağlıyor. Önceki dönemlerde yapılan ölçümlerin, çocukların fiziksel, sosyal ve davranışsal, bilişsel ve özerklik gelişimi alanlarında ilerlemeler gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül, Cesur Kulaçlar'ın kendileri için yalnızca yüzme eğitimi projesi olmadığını, çocukların hayata daha güçlü katılımını desteklediklerini belirtti.

Bülbül, ilk iki dönemde çocukların gösterdiği gelişim ve ailelerden aldıkları geri bildirimlerle projenin doğru ihtiyaca cevap verdiğini vurgulayarak, "Bu yıl üçüncü dönemimizi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, projemizi her yıl geliştirerek daha çok çocuğun ve ailenin hayatına dokunmak." ifadesini kullandı.

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin de down sendromlu bireylerin yaşam yolculuğunda her gelişim adımının taşıdığı değerin bilinciyle, çocukların yüzme konusunda yaşadıkları ilk deneyime fırsat sunmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Bu süreçte yalnızca yüzme becerileri kazandırmakla kalmadıklarını, aynı zamanda çocukların sosyal-davranışlar, bilişsel ve özerklik alanlarında da gelişim göstermelerine tanıklık ettiklerinin altını çizen Bilgin, "Ailelerimizin çocuklarıyla birlikte yaşadığı bu heyecan, bizlere projenin gerçek değerini gösteriyor. Abdi İbrahim Vakfıyla işbirliği içinde bu yolculuğu sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Cesur Kulaçların üçüncü dönemde daha fazla çocuğun hayatında kalıcı ve çok yönlü faydalar yaratmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.