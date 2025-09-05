Abdi İbrahim, Pazarlama Gelişim Programı ile Gold Ödül Kazandı

Haberler

Abdi İbrahim'in Pazarlama Gelişim Programı, Brandon Hall Group Excellence Awards'ta 'Gold Ödül' kazanarak uluslararası alanda insan kaynakları alanındaki başarılarını taçlandırdı. Şirketin çalışan gelişimine yönelik stratejik yaklaşımı, ödülle uluslararası çapta takdir edildi.

Abdi İbrahim'in çalışan gelişimine yönelik tasarladığı Pazarlama Gelişim Programı, Brandon Hall Group Excellence Awards'ta, "Best Unique or Innovative Talent Management" kategorisinde "Gold Ödül" kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brandon Hall Awards, global ölçekte insan kaynakları ve öğrenme-gelişim alanında en itibarlı ödüllerden biri olarak, yenilikçi, sürdürülebilir ve etkili uygulamaları onurlandırıyor.

Abdi İbrahim'in elde ettiği başarı, şirketin çalışanlarının gelişimini odağa alan stratejik yaklaşımının uluslararası alanda da takdir edildiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, çalışma arkadaşlarının potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak yenilikçi gelişim yolculukları tasarlamanın en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Bülbül, "Brandon Hall Group'tan aldığımız bu ödül, eğitim gelişim ve yetenek yönetiminde attığımız adımların uluslararası platformda da karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu gurur, tüm Abdi İbrahim çalışanlarınındır." ifadelerini kullandı.

