Abdi İbrahim'in 'Geleceği Keşfedenler Programı' Dördüncü Dönemini Tamamladı

Abdi İbrahim'in gençlerde bilim farkındalığını artırmak amacıyla Bilim Virüsü işbirliğiyle hayata geçirdiği "Geleceği Keşfedenler Programı"nın dördüncü dönemi tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinden yoğun ilgi gören programda 1100 lise öğrencisi yer aldı. Değerlendirme sürecinin ardından belirlenen öğrenciler, disiplinler arası içeriklerle desteklenen modüllerde eğitim aldı.

Katılımcılar, alanında uzman isimlerin katkılarıyla bilgi ve deneyim kazanarak harekete geçme fırsatı yakaladı. Programı başarıyla tamamlayan gençler, katılım belgesi almaya hak kazandı.

"Bugünü anlamlandırmak için geçmişin değerleri ile geleceğe bakıyoruz" yaklaşımıyla kurgulanan programda bu yıl "Biyoteknoloji ve Birlikte Yaşam Modülü", "Dijital Beceriler ve Teknoloji Modülü" ve "Sürdürülebilir Yaratıcılık Modülü" olmak üzere üç ana modül öne çıktı.

Modüllerin hazırlanmasında Feminist teori, bilim tarihi ve sosyal teori alanlarında önemli çalışmalara imza atan Donna Haraway'in teknolojiye ilişkin perspektifinden, Amerikalı akademisyen, yazar ve teknoloji öncüsü Nicholas Negroponte'in bakış açısından ve "Biyomimikri" yaklaşımının öncülerinden Janine Benyus'un doğayla birlikte düşünme yaklaşımından ilham alındı.

Her modülün sonunda düzenlenen Dijital İçerik Atölyesi ile katılımcılar, içerik geliştirme ve üretme becerilerini pekiştirdi. Üretilen çalışmalar, Geleceği Keşfedenler Dijital Kütüphanesi'ne katkı sundu.

"Biyoteknolojiyi Keşfedenler Webinarı"nda ise Abdi İbrahim uzmanları, biyoteknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi alanlardaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Bu dönemde 17 başlıkta toplam 64 eğitim ve 4 webinar gerçekleştirildi.

Programın dört döneminde toplam 16 bin 71 başvuru alındı. Değerlendirme sonucunda seçilen 3 bin 765 lise öğrencisi, 91 başlıkta düzenlenen 314 eğitimle birlikte 4 Girişimcilik Hikayesi Webinarı ve 14 Biyoteknolojiyi Keşfedenler Webinarı'na katıldı. Gençler tarafından hazırlanan 80 içerik, dijital kütüphanede yayımlandı.

"Gençlere en güçlü şekilde odaklandığımız proje oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül, programın, "HEAL2050" stratejileri kapsamında hayata geçirilen toplumsal yatırım programları içinde gençlere en güçlü şekilde odaklandıkları proje olduğunu belirtti.

Programı gençlere zengin bir bakış açısı sunmak, var olan bilimsel meraklarını disiplinler arası vizyonla desteklemek ve üretkenliklerini toplumsal faydaya dönüştürmek hedefiyle tasarladıklarını aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada, katılımcılarımızın ortaya koyduğu içeriklerin, geliştirdikleri projelerin ve sergiledikleri vizyonun bizlere büyük heyecan verdiğini söylemeliyim. Abdi İbrahim olarak gençlerin hayallerine güç vermek, onları desteklemek, potansiyellerini açığa çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık da programın dördüncü dönemini tamamlamanın gururunu yaşadıklarını aktararak, "Bilim Virüsü olarak, yeni nesil öğrenme metodolojilerini bilimle harmanlayarak gençlerin potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediğimiz bu yolculukta, Donna Haraway, Nicholas Negroponte ve Janine Benyus gibi tarihe yön vermiş isimlerden ilhamla tasarladığımız modüllerle 1100 liseli gence ulaşmak bizim için çok değerliydi." ifadelerini kullandı.