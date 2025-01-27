Abdi İbrahim 7. Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

31 Aralık 2023 dönemine ilişkin çalışmalarını kapsayan 7. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, ekosistemin, insanın ve işin geleceğini iyileştirme stratejisi doğrultusunda belirlenen 2030, 2040 ve 2050 sürdürülebilirlik hedefleri ile bu kapsamda yürütülen projeler ele alındı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) imzacısı olan Abdi İbrahim, BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'ndan 10'unu iş süreçlerine entegre etti. Genel Müdürlük ve Esenyurt Üretim Kompleksi'ni kapsayan rapor, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanırken, 2023'e ait Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyon verileri bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulandı.

Abdi İbrahim, çevresel ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda, Esenyurt Üretim Kompleksi ve Genel Müdürlük binalarında kullanılan elektriği yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak 29 bin 146 ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) sera gazı emisyonunun önlenmesini sağladı. Ayrıca, çevresel etkileri azaltma kapsamında 2023'te toplam 127 ton plastik kullanımı azaltılarak 204 ton su kazanımı elde edildi.

Plastik kirliliği ile mücadelede de önemli adımlar atan şirket, Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğinde hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi'ni imzalayarak hedeflerinin ötesine geçti. Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında 2030'da karbon nötr ve 2050'de net sıfır emisyona ulaşmak bulunuyor.

Sosyal sorumluluk ve insan odaklı projeler

"İnsanın Geleceğini İyileştirmek" hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle toplumsal fayda yaratmaya odaklanan Abdi İbrahim, hayata geçirdiği akademi programı aracılığıyla eğitim faaliyetlerine öncelik verdi. Şirket, 2023'te kişi başına ortalama eğitim süresini 26 saate çıkardı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerine destek sağlayan "İyilik Evi" projesiyle çok sayıda kişiye ulaşılırken, "Sağlıkta Sosyal İnovasyon", "Gençlerde Bilim Farkındalığı" ve "Şirket Gönüllülük Projeleri" gibi birçok sosyal projeye imza atıldı.

"İşin Geleceğini İyileştirmek" başlığı altında geniş ürün portföyü oluşturmak üzere yatırımlar yapan Abdi İbrahim, 2023'te 320 milyon lira AR-GE harcaması ve 125 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi. Sorumlu tedarik zinciri anlayışı ile yerel tedarikçi oranını yüzde 74'e yükselten şirket, Steril Oftalmoloji ve Steril İnhalasyon Tesisi gibi projelerle sektöre katma değer sağladı.

Sürdürülebilirlik stratejisi "HEAL2050" kapsamında çevresel ayak izini en aza indirme ve yeşil dönüşüme katkı sağlama hedefiyle çalışan Abdi İbrahim, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda şirketin risk ve fırsatlarını analiz etti.

"2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle kararlılıkla çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı M. Oğuzcan Bülbül, şirketin HEAL2050 stratejilerini hayata geçirirken dünyadaki gelişmelere paralel şekilde sürdürülebilirlik çalışmalarına hızlandırdığını belirtti.

Bu vizyon kapsamında daha az kaynak kullanarak çevresel etkilerini azaltmayı ve toplumsal fayda yaratmayı amaçladıklarını kaydeden Bülbül, "Genel Müdürlük ve Esenyurt Üretim Kompleksimizde yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçiş yaparak karbon ayak izimizi azaltma yolunda önemli bir adım attık. 2030'a kadar karbon-nötr bir şirket olma ve 2050'a kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle kararlılıkla çalışıyoruz. 2020'den bu yana CDP (Carbon Disclosure Project) raporlamasına katılarak sürdürülebilirlik performansımızı uluslararası platformlarda sergiledik." ifadelerini kullandı.

Bülbül, 2023 yılında CDP İklim Değişikliği Programı'nda A Listesi'ne giren ilk Türk ilaç şirketi olarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attıklarını aktardı.

HEAL2050 hedefleri doğrultusunda adımlarını daha da ileri taşımak için güçlü projelere imza attıklarını vurgulayan Bülbül, bundan sonra her yıl yayımlanacak sürdürülebilirlik raporlarında uzun vadeli projelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Bülbül, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirliğin başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızca sahiplenilen bir alan olarak tanımlanması için sürekli öğrenmeyi destekleyen projeler yürütüyoruz. İklim krizi, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, üretimde verimlilik ve çevre odağında yenilikçi yaklaşımların işe entegrasyonu gibi alanların yanı sıra eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, bilim, spor ve eğitim alanında farkındalık yaratacak destek programları ile toplumsal fayda çalışmalarımızla da fark yaratmaya odaklanıyoruz." açıklamasında bulundu.