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ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergileri devreye girmeden önce Amerikalı yatırımcılar dünyadan altın topluyor. Bankaların, vergiden kurtulmak için ülke dışındaki yüklü varlıklarını ABD'ye taşıma işlemi için "ABD altın emiyor" ifadesi kullanılıyor.

Küresel ticaret savaşları altın yatırımcılarını harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı ek gümrük vergisinden kaçmak isteyen yatırımcılar, yasa yürürlüğe girmeden varlıklarını ABD'ye çağırıyor.

Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı. Dünya Altın Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla veya yaklaşık 20 milyon ons altın şehrin kasalarına yerleştirildi.

TRUMP TEHDİDİ ALTINI HAREKET ETTİRDİ

Trump'ın altına yönelik gümrük vergisi tehdidi, ABD bankalarını, yatırımcılarını ve tüccarlarını, normalde Londra'da depolanan kıymetli madenlerin ek gümrük vergisinden muaf kalabilmesi için New York'taki Emtia Borsası Merkezi'ne ve diğer kasalara kaydırmaya teşvik etti.

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ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

evet. bence sebei su; bildiginiz gibi bitcoin i yapan kisi ne kadar japon takma isimli olsa da, bir amerikali... dunyadan altini cekip, altinlarin cogu bizde, ve buna istinaden bitcoin in karsiligi var bizde... bitcoin i su kadar altina endeksledik diyip, butun dunyayi hayali para bitcoin i kullanma yoluna sokmanin asamalari...

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