ABD'ye İhracat Fırsatları ve TOBB'un Stratejileri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "ABD'ye ihracat her Türk firması için bulunmaz bir fırsattır. Küresel marka bilinirliği için benzersiz bir vitrindir" dedi.

Hedef Pazar ABD Zirvesi; Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ticaret Merkezleri iş birliğinde gerçekleştirildi. Burada açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trump'ın yönetimiyle birlikte yalnızca ABD'de değil, dünyada iş yapmanın kurallarının yeniden yazıldığını belirterek, "Tedarik zincirlerinde yakınlaştırma, kamu alımlarında yerli katkı vurgusu, rekabette tarife riskleri yeni dönemin önemli başlıkları haline geldi. Kısacası; üretimden pazarlamaya, lojistikten finansmana kadar daha planlı, profesyonel ve stratejik olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu zeminde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan Türkiye ile ABD arasındaki, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi yalnızca bir rakam değildir. Türkiye'nin küresel değer zincirinde daha görünür ve kalıcı bir aktör olma iradesidir. Bu hedefe, TOBB ve Ticaret Bakanlığımızın güçlü iş birliğiyle kurulan TOBB Ticaret Merkezleri ve onun öncü projesi TTM Chicago ile adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 500'den fazla Türk şirketine ABD pazarına giriş, ölçek büyütme ve saha uyumu konularında destek verdiklerini hatırlattı. TTM Chicago'nun lojistik ve operasyonel bir kapasiteye ulaştığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Ana depomuzun yanı sıra birçok eyalette, kapıdan kapıya hizmet sunabilen bir yapıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapasite, sadece lojistik bir başarı değil; aynı zamanda Türkiye'nin küresel ticaret vizyonunun sahadaki karşılığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'ye ihracat her Türk firması için bulunmaz bir fırsattır"

ABD'ye ihracatın her Türk firması için bulunmaz bir fırsat olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD yalnızca büyük bir pazar olduğu için değil; oyun kurucu niteliği nedeniyle stratejiktir. ABD, 2024'te yaklaşık 29,2 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük tüketim ve inovasyon merkezidir. İthalatı 2024'te mal ve hizmette toplam 4,1 trilyon dolar ile dünyanın bir numarası; sadece mal ithalatı 3,3 trilyon dolar. Klasik pazarlarımızda yoğun rekabetle karşılaştığımız ve zorlandığımız bu günlerde, ABD'ye ihracat her Türk firması için bulunmaz bir fırsattır. Küresel marka bilinirliği için benzersiz bir vitrindir."

"TTM Chicago köprümüz olmaya devam edecek"

İlerleyen yıllardaki hedeflerini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İnşaat malzemeleri, ev-yaşam, gıda-tarım, makine, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ölçeklenebilir fırsatlar var. Önümüzdeki yıllar için de 3 odağımız var: Teknoloji ve hizmet ihracatını ayrı bir büyüme kulvarı olarak ivmelendirmek, Sektör odaklı ticaret merkezleri ve çok merkezli ABD ağı ile teslim süresi ve iade maliyetlerini minimize etmek, Daha fazla Türk firmasını ABD içinde sürdürülebilir şekilde konumlandırmak. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızın YLDA destekleri kritik bir kaldıraç. Yurt dışı personelden depolamaya, tanıtımdan yazılım-donanıma uzanan kapsamlı destekler, TTM gibi merkezlerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir çalışmasını mümkün kılmaktadır. Mayıs 2025 itibariyle Bakanlığımızla yapılan protokol sayesinde, çok uygun fiyatlarla depolama faaliyetlerimizi çeşitlendirdik. Bu iş birliği sayesinde ihracatçılarımız hem yurt dışında hem de yurt içinde ciddi maliyet avantajı elde etmektedir. Yeni üyelerimize "Amerika'ya Hoş geldin" hediyesi veriyoruz. ABD'ye mal satmak artık alternatif değil, zorunluluk. Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde, hatta önünde olmak zorundayız. TTM Chicago köprümüz olmaya devam edecek. Ama o köprüden daha çok firmanın, daha planlı ve daha hızlı geçmesi gerekiyor. 500'den fazla firmamızın birikimi, önümüzdeki beş yılda iki katına çıkartacağımızın da teminatı."

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat'a hediye takdimi yapıldı ve 'İhracatını en hızlı geliştiren üye' 'E-ihracat başarı' ve 'Teknoloji ve inovasyon' alanında 3 ödül şirketlere verildi. - ANKARA