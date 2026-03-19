ABD ve Meksikalı yetkililer, USMCA'nın gözden geçirilmesi öncesinde bir araya geldi

NEW ABD ve Meksikalı yetkililer, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) Ortak Gözden Geçirme süreci hazırlıkları kapsamında ikili teknik görüşmelere başladı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın 1 Temmuz'da yapılacak USMCA Ortak Gözden Geçirme toplantısı öncesinde ikili teknik görüşmelere başlamak üzere bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, teknik ekiplere, Kuzey Amerika tedarik zincirlerine yönelik piyasa dışı girdileri sınırlandırmak suretiyle, ABD ve Meksika'daki üretim ve imalat istihdamını artırmaya yönelik belirli seçenekleri gözden geçirmeleri talimatının verildiği aktarıldı.

Teknik görüşmeler sırasında grupların, Kuzey Amerika'nın kilit tedarik zincirlerindeki eksiklikleri ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik politika seçeneklerini ele aldığı kaydedilen açıklamada, buna, ekonomik güvenlik, menşe kuralları ve tamamlayıcı ticaret eylemleri konularında artırılacak işbirliğinin de dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Greer ve Ebrard bu görüşmeleri ilerletmek ve 1 Temmuz Ortak Gözden Geçirme toplantısı öncesinde temel çıktıları belirlemek amacıyla teknik ekiplere düzenli bir toplantı dizisi oluşturmaları talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.