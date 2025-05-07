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ABD ve Çin Ticaret Geriliminde Müzakerelere Başlıyor

ABD ve Çin Ticaret Geriliminde Müzakerelere Başlıyor
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ABD ve Çin, ticaret gerilimini çözmek amacıyla müzakerelere başlayacaklarını açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çinli yetkililer arasındaki görüşmeler İsviçre'de gerçekleşecek.

ABD ve Çin, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğini duyurmasının ardından Çin tarafı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ABD'li yetkililere görüşeceğini doğruladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Hı'nın, 9-12 Mayıs tarihlerinde İsviçre'yi ziyaret edeceği ve burada temaslarda bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu birinci yetkili olan Başbakan Yardımcısı Hı'nın, ABD'nin bu konudaki birinci yetkilisi Hazine Bakanı Bessent ile bir araya geleceği belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da Hı'nın görüşmelerde Çin tarafına önderlik edeceği kaydedildi.

Görüşmeler, iki ülke arasındaki nisan ayında yaşanan tarife restleşmesinin ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere olacak.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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