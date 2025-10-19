ABD ve Çin Tarife Müzakereleri Malezya'da Başlıyor

ABD ve Çin'in tarife müzakerelerinin yeni turunu gelecek hafta Malezya'da yapacağı bildirildi.

Çin basını, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng'ın, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile dün video konferans yoluyla görüştüğünü duyurdu. Görüşmede tarafların, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret müzakerelerinin yeni turunun en kısa zamanda yapılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Bessent açıklamasında, müzakerelerin gelecek hafta Malezya'da yapılacağını belirtti.