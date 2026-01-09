Haberler

ABD'de tüketici güveni ocakta arttı

Güncelleme:
Michigan Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de tüketici güven endeksi ocak ayında 54'e çıkarak Eylül 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici beklentileri endeksi de arttı ancak kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta 54'e çıkarak Eylül 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ocak ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 1,1 puan artarak 54 değerine yükseldi.

Piyasa beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 53,5 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi, geçen yıl aralıkta 52,9 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 2 puan artışla 52,4'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,4 puan artarak 55'e yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta yüzde 4,2 ile bir yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e çıktı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin art arda ikinci ayda yükselerek, Eylül 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Hsu, tüketicilerin tarifelere ilişkin endişelerinin kademeli olarak azalıyormuş gibi görünse de iş koşullarının ve iş gücü piyasalarının gücüne ilişkin temkinli tutumlarını koruduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
