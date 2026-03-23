ABD ve TotalEnergies açık deniz rüzgar enerjisi projelerini sonlandırma konusunda anlaştı

ABD yönetimi, TotalEnergies ile rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması ve şirketin yatırımlarının konvansiyonel enerjiye kaydırılması konusunda anlaşmaya vardı. TotalEnergies, rüzgar santrali kiralama bedelini petrol ve gaz projelerine yatıracak.

ABD yönetimi, Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması ve şirketin yatırımlarının konvansiyonel enerji projelerine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TotalEnergies ile mevcut deniz üstü rüzgar santrali kiralamalarından vazgeçilmesi için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında TotalEnergies'in deniz üstü rüzgar santrallerinin kiralama bedeli olan yaklaşık 1 milyar doları ABD'de petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimine yatırmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Şirketin bu yatırımları gerçekleştirmesinin ardından ABD hükümetinin rüzgar santrali kiralamaları için ödenen tutarı iade edeceği aktarılan açıklamada, TotalEnergies'in bu yıl Teksas'taki Rio Grande LNG tesisi ve Meksika Körfezi'ndeki petrol ve kaya gazı üretimi projelerine toplam 928 milyon dolar yatırım yapacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda şirketin ABD'de yeni bir açık deniz rüzgar enerjisi projesi geliştirmeme sözü verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
