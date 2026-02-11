Haberler

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentileri aştı

ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam 130 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'e gerileyerek olumlu bir tablo ortaya koydu. İstihdam artışı özellikle sağlık hizmetleri ve inşaat sektörlerinde görüldü.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ocakta 130 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdamın bu dönemde 66 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam artışı sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde görülürken, federal hükümet ve finansal faaliyetler alanlarında iş kaybı yaşandı.

Tarım dışı istihdama ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda geçen yıl kasımda kaydedilen artış 56 binden 41 bine çekilirken, aralık ayındaki istihdam artışı da 50 binden 48 bine indirildi.

İşsizlik oranında düşüş

ABD'de işsizlik oranı ise ocakta 0,1 puan azalışla yüzde 4,3'e geriledi.

İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, geçen yıl aralık ayında olduğu gibi yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, ocakta 141 bin azalarak 7 milyon 362 bine inerken, iş gücüne katılma oranı yüzde 62,4'ten 62,5'e çıktı.

Haftalık ortalama çalışma saati ocakta 34,3 saate yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artarak 37,17 dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artmıştı.

