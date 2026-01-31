Haberler

ABD Senatosundan bütçe paketine onay

ABD Senatosu, çeşitli bakanlıkların finansmanını içeren geçici bütçe tasarısını 71'e 29 oyla onayladı. Ancak, Demokratlar tarafından İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin tasarıdan çıkarılması şart koşulduğu için süreçte kısmi kapanma bekleniyor.

ABD Senatosu, Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarına ayrılan finansman ile İç Güvenlik Bakanlığına yönelik geçici bütçe tasarılarını içeren paketi onayladı.

Ülkede federal kurumların çoğuna 30 Ocak yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala Senatoda oylama yapıldı.

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici finansmanı içeren paket, Senatodaki oylamada 29'a karşı 71 oyla kabul edildi.

Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, tekrar Temsilciler Meclisine gönderilecek. Temsilciler Meclisinden de onay alması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Kısa süreli kısmi kapanma bekleniyor

Temsilciler Meclisi pazartesiye kadar toplanmayacağı için bütçe paketinin geçici bütçenin süresi dolmadan yürürlüğe girememesi nedeniyle federal hükümetin bu süreçte kısmi olarak kapalı kalması bekleniyor.

Kapanmanın kısa süreli olması ve federal hizmetlerin çoğunu etkilememesi öngörülüyor.

Demokratlar İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketten çıkarılmasını şart koşmuştu

ABD Temsilciler Meclisi, 22 Ocak'ta Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak tasarıları kabul etmişti.

Toplam büyüklüğü yaklaşık 1,2 trilyon dolar olan bütçe paketi, Temsilciler Meclisinden onay almasının ardından Senatonun gündemine gelmişti.

Ancak, Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
