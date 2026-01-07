Haberler

ABD'de özel sektör istihdamı aralıkta beklentinin altında arttı

Güncelleme:
ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yıl aralıkta 41 bin kişi artarak piyasa beklentisinin altında kaldı. Kasım ayındaki düşüş revize edilerek 29 bine düşürüldü. Hizmet sektöründe artış yaşanırken, üretim sektöründe azalma gözlemlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı Aralık 2025'e ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişi artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 49 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında geçen yıl kasım ayında yaşanan düşüşe ilişkin veri ise 32 binden 29 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 44 bin kişilik artış olurken, üretim sektöründe 3 bin kişilik azalış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı aralıkta, kasım ayındaki gibi yüzde 4,4 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küçük işletmelerin yıl sonundaki işe alımlarıyla geçen yıl kasım ayındaki iş kayıplarını telafi ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
