ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,2 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil azalışla 459 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

EIA, İran savaşı sonrasında tedarik sıkıntısı çeken rafinerilere rekor miktarda petrol gönderilmesi ve bunun da iç stoklarda büyük düşüşlere yol açmasıyla, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez net ham petrol ihracatçısı olduğunu duyurdu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 100 bin varil azalarak 397 milyon 900 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 100 bin varil azalışla 222 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 18-24 Nisan haftasında bin varil artarak 13 milyon 586 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 329 bin varil azalışla 5 milyon 750 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 640 bin varil artışla 6 milyon 438 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.