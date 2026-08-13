ABD ham petrol stokları beklentileri aşarak arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 17 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon 400 bin varil artışla 424 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 100 bin varil azalarak 298 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon varil azalışla 208 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 1-7 Ağustos haftasında bin varil artarak 13 milyon 805 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 140 bin varil artışla 7 milyon 339 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 627 bin varil azalışla 3 milyon 58 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA