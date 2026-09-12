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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-11 Eylül döneminde önceki haftaya göre 1 artarak 450'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 34 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 107,63 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 99,99 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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