ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-11 Eylül döneminde önceki haftaya göre 1 artarak 450'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 34 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 107,63 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 99,99 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA