ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Baker Hughes verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 artarak 455 oldu. Son bir yılda 43 kulenin eklendiği görüldü. Brent petrol varili 87,07 dolardan, Batı Teksas tipi ham petrol ise 81,25 dolardan kapandı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Ağustos döneminde önceki haftaya göre 1 artarak 455 oldu.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 43 arttı.
Perşembe gününü 87,07 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü de aynı seviyede tamamladı.
Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 81,25 dolar seviyesinde kapattı.
Kaynak: AA