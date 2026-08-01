ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Temmuz döneminde önceki haftaya göre 1 artarak 451 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 41 arttı.

Perşembe gününü 86,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 87,93 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 83,59 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA