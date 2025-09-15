ABD'nin New York İmalat Endeksi Eylülde Eksiye Düşerek Daralmayı Gösterdi

Haberler

New York Fed'in açıkladığı rapora göre, eylül ayında imalat endeksi 20,6 puan azalarak eksi 8,7 seviyesine indi. Yeni sipariş ve sevkiyat endeksleri de önemli düşüşler gösterdi.

NEW ABD Merkez Bankasının ( Fed ) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi eylülde eksi 8,7 değerine indi.

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 20,6 puan azalışla eksi 8,7'ye düştü.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 4,3 olması yönündeydi. Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, ağustos ayında 11,9 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi eylülde 35 puan azalarak eksi 19,6'ya, sevkiyat endeksi de 29,5 puan azalışla eksi 17,3'e geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 1,2 puan azalarak 14,8'e indi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
