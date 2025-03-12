ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu

ABD borsaları, Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yeni gümrük vergilerinin enflasyona neden olacağı endişelerini reddetmemesi sonrası büyük çöküş yaşamıştı. Bu çöküşün ardından enflasyon verileri daha da bir önem kazandı. Merakla beklenen o veriler açıklandı. Uzun süredir beklenen ABD'de şubat ayında tüketici enflasyon aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerden daha düşük geldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3 olan tüketici enflasyonunun yüzde 2,9'a ineceği yönündeydi. Aylık bazda da tüketici fiyatları analistlerin tahminlerinin altında kaldı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu, artış yüzde 0,2 seviyesinde oldu.

GIDA VE ENERJİ HARİÇ ENFLASYON AYLIK YÜZDE 0,2 OLDU

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 olarak açıklandı. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 0,2 düştü; gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 arttı. Şubat ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi.