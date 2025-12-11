Haberler

ABD bütçesi kasımda 173 milyar dolar açık verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 173 milyar dolara geriledi. Hükümetin gelirleri yıllık yüzde 11 artarken, harcamalar yüzde 24 azaldı.

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalışla 173 milyar dolara geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının ikinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 173 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl kasımda 367 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 186,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri kasımda yıllık yüzde 11 artarak 336 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 24 azalışla 509 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde, hükümetin gelirlerindeki artışta 30,8 milyar dolara ulaşan gümrük vergilerinden elde edilen gelir etkili oldu.

Ülkede 2026 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 azalarak 458 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 624 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın iki ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 740 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 4 azalışla 1,2 trilyon dolara geriledi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
title