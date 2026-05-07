ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,3 milyon varil azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 2 milyon 300 bin varil azalarak 457 milyon 200 bin varile geriledi. Benzin stokları da düşüş kaydetti. EIA, günlük ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 13 milyon 510 bin varil olmasını bekliyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 457 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 200 bin varil azalarak 392 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.
Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalışla 219 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.
Petrol üretimi azaldı
ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında 13 bin varil azalarak 13 milyon 573 bin varile geriledi.
Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 273 bin varil azalışla 5 milyon 477 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 688 bin varil azalışla 4 milyon 750 bin varil oldu.
EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.