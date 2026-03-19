ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,2 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil artarak 449 milyon 300 bin varile ulaştı. Bu artış piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. Ülkenin benzin stokları ise 5 milyon 400 bin varil azaldı. Günlük ham petrol üretimi 10 bin varil düşerek 13 milyon 668 bin varile geriledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 200 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil artışla 449 milyon 300 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 244 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 7-13 Mart haftasında 10 bin varil azalarak 13 milyon 668 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 772 bin varil artışla 7 milyon 194 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 464 bin varil artışla 4 milyon 898 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
