ABD'li teknoloji devleri ocak-mart dönemi bilançolarını açıkladı

NEW ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un gelir ve karları, ocak-mart döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Alphabet, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 109,9 milyar dolara çıktı. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde 90,2 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81 artışla 62,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ilk çeyreğinde 34,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 2,81 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 5,11 dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, üç aylık temettü ödemelerinde yüzde 5 artışa gidileceği duyuruldu.

Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı

Amazon, 2026'nın ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 181,5 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın ilk çeyreğinde 155,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Amazon'un net karı da yılın ilk çeyreğinde yüzde 77 artarak 30,3 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 17,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 1,59 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 2,78 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve karı, bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

Amazon, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 194 milyar dolar ile 199 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

Meta'nın karı yüzde 61 yükseldi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ise 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 56,3 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 42,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net karı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 61 artarak 26,8 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 16,6 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 6,43 dolar olan hisse başına karı bu yılın aynı döneminde 10,44 dolara ulaştı.

Meta'nın geliri ve karı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde de 58 milyar dolar ile 61 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Microsoft'un karı yüzde 23 arttı

Mali takviminde 31 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 82,9 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 70,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 23 artışla 31,8 milyar dolara çıktı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 25,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 3,46 dolardan 4,27 dolara yükseldi.

Microsoft'un karı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ayrıca şirketin Azure ve diğer bulut hizmetleri geliri yüzde 40 arttı.