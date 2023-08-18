ABD'li fast food zinciri Popeyes, Çin'de büyümeye devam ediyor

ABD'li fast food zinciri Popeyes, bu yıl Çin'de 10 mağaza açacak ve önümüzdeki 10 yıl içinde buna en az 1.700 şube daha ekleyecek. Tim Hortons Çin şirketinin CEO'su Lu Yongchen, Popeyes'ın güncellenmesi ve işbirliği ile Çin'deki büyüme potansiyeline inandıklarını belirtti.

SHANGHAİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li fast food zinciri Popeyes, bu yıl Çin'de 10 mağaza açacak ve önümüzdeki 10 yıl içinde buna en az 1.700 şube daha ekleyecek. Mart ayında kızarmış tavuk markasının Çin ana karası ve Makao'da geliştirilmesi ve bayiliklerinin verilmesine yönelik münhasır hakları alan Tim Hortons Çin şirketinin CEO'su Lu Yongchen söz konusu açıklamayı yaptı.

Lu, Kanadalı kafe ve restoran zinciri Tim Hortons'un ürün geliştirme, mağaza tasarımı ve müşteri deneyimi bakımından Popeyes'ı güncellediğini söyledi.

CEO, şirketin Çin'deki yiyecek-içecek pazarının olanakları konusunda iyimserliğini sürdürdüğünü kaydetti. Lu, Çin Devlet Konseyi'nin kısa süre önce yabancı yatırım ortamının daha da optimize edilmesine yönelik olarak yayımladığı yönergeler sayesinde yabancı markaların güveninin büyük oranda arttığını belirtti.

Lu, "Çin'in yiyecek-içecek pazarı devasa büyüklükte. Markalar kendi işlerini iyi yaptıkları sürece burada hızlı büyüme kaydedebilir. İşbirliğine dayalı gelişim için Popeyes ile yakın temasta çalışacağız. Ayrıca sanayi ve tedarik zincirleri ile dijital operasyonlar açısından birbirimize güç vereceğiz" ifadelerini kullandı.