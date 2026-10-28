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ABD, Kuzey Koreli bilişim çalışanı ağlarına 10 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladı

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ABD, Kuzey Koreli bilişim çalışanlarının ABD'li şirketleri dolandırmasına aracılık eden ağlara yönelik 10 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladı. Açıklamada, bu ağların Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarına gelir sağladığı ileri sürüldü.

ABD yönetimi, ABD'li şirketleri hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ederek Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarına gelir sağlanmasına katkıda bulundukları gerekçesiyle 10 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC), Kuzey Kore hükümeti tarafından yürütülen ve ABD'li şirketleri dolandırarak gelir elde edilmesini sağlayan bilişim teknolojileri çalışanı ağlarına destek veren kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, bilişim çalışanlarının kimliklerini gizlemek ve bu kişilerin ABD ile müttefik ülkelerdeki meşru şirketlerde istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler, çalıntı kimlikler ve uydurma kimlik bilgileri kullandığı iddia edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kuzey Kore yönetiminin, söz konusu çalışanların ücretlerinin büyük bölümüne el koyarak yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarını finanse etmek için yüz milyonlarca dolar gelir elde ettiği ileri sürüldü.

Yaptırım kararının bu faaliyetlerin sürdürülmesine ve yasa dışı gelirlerin Kuzey Kore adına aktarılmasına yardımcı olan kilit aracılar ile finansal ağları hedef aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ağların Kuzey Kore hükümeti için milyonlarca dolar gelir elde etmek ve transfer etmek amacıyla gelişmiş kripto para işlemlerinden, kara para aklama yöntemlerinden ve yapay zeka araçları dahil yeni teknolojilerden yararlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Koreli bilişim çalışanlarının şirket ağlarına erişimlerini kötü amaçlı yazılımlar yaymak, hassas verileri dışarı aktarmak ve mülkiyet hakkıyla korunan bilgileri çalmak için de kullandığı belirtilerek, bu faaliyetlerin dünya genelindeki işletmeler açısından önemli riskler oluşturduğu vurgulandı.

Kaynak: AA
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