ABD İstihdam Verisi ve Gümrük Tarifeleri Altını Düşürdü

ABD İstihdam Verisi ve Gümrük Tarifeleri Altını Düşürdü
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ABD'deki tarım dışı istihdam verisi ve Trump'ın yeni gümrük tarifeleri açıklaması sonrası altın fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ons altın 3,310 dolar, gram altın ise 4,250 liradan işlem görüyor.

ABD'deki tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz indirimi beklentisi ve ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük tarifelerini ilişkin açıklamasının ardından altın düşüşe geçti. Ons altın 3 bin 310 dolar bandında iken, gram altın 4 bin 250 liradan satılıyor.

Güvenli liman altın, İran ve İsrail savaşında yükselmişti. Savaşın sona ermesinden sonra düşüş başlamıştı. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi ve ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine yönelik açıklamaları, altındaki düşüşü devam ettirdi. Ons altın 3 bin 310 dolar bandında iken, gram altın 4 bin 250 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 7 bin lira seviyesinde seyrediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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