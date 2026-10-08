Haberler

ABD, İran'ın gölge filosundaki 17 gemiyi yaptırım listesine ekledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerini taşıdığı gölge filo ağına yaptırım uyguladığını ve 17 gemiyi listeye eklediğini açıkladı. Yaptırımlar İran'ın petrol ve petrokimya sektöründeki çok sayıda şirketi de kapsıyor, iki gemi ise listeden çıkarıldı.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın milyarlarca dolar değerindeki petrol ve petrokimya ürünlerini dış pazarlara taşımada kullandığı gölge filo ağına yönelik yaptırım uyguladığını açıkladı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran petrolü ve petrokimya ürünlerini taşıyarak ABD yaptırımlarından kaçınmaya devam eden gölge filo gemilerine karşı harekete geçtiği belirtildi.

Söz konusu gemilerin bir düzineden fazla bölgede kayıtlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunların karmaşık bir uluslararası paravan şirketler ağı tarafından işletildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Güney ve Doğu Asya'daki çeşitli pazarlara milyonlarca varil İran ham petrolü ile petrol ve petrokimya ürünlerinin taşınmasından sorumlu olan 17 "gölge filo" gemisinin yaptırım listesine eklendiği belirtilerek, gemilerin Panama, Bahamalar, Moğolistan, Palau, Kamerun ve Hong Kong gibi çeşitli yargı bölgelerinde kayıtlı olduğu aktarıldı.

İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin de yaptırım listesine alındığı bildirilen açıklamada, bu şirketlerin gemilerin işletilmesi ve İran'ın petrol ile petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, OFAC'ın daha önce yaptırım kapsamına dahil edilen iki gemiyi ise yaptırım listesinden çıkardığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran yönetiminin bölgedeki savaş faaliyetlerini finanse etmek için kullandığı kaynaklardan mahrum bıraktıklarını söyledi.

Bessent, "İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olan hiçbir aktör, Hazine'nin yetkilerinin tüm gücünden korunaklı değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Ordu Korgan'da Ali Artça, 2 gün arayla öldürülen oğlu ve eşinin acısını anlattı

Önce oğlunu iki gün sonra eşini öldürdüler! Anlattığı kahretti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille'in kızından samimi kareler

Dünyaca ünlü markanın varisiyle samimi poz! Ebru Yaşar'ın yakın dostu
Berna Laçin serbest bırakıldı

Gözaltındaki Berna Laçin hakkında karar verildi
Yeni Parti'nin Bakan Göktaş'la ilgili iddiasına Faruk Acar'dan sert tepki

Bakan Göktaş ile ilgili iddiaya Faruk Acar'dan sert tepki
Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı

Ringde olanlar oldu! Bir daha ayağa kalkamadı
2 bin yıl önce Heron'un icat ettiği otomatın sırrı şaşırtıyor

Dünyanın ilk otomatını 2 bin yıl önce yaptı