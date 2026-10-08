ABD, İran'ın gölge filosundaki 17 gemiyi yaptırım listesine ekledi

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NEW ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın milyarlarca dolar değerindeki petrol ve petrokimya ürünlerini dış pazarlara taşımada kullandığı gölge filo ağına yönelik yaptırım uyguladığını açıkladı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran petrolü ve petrokimya ürünlerini taşıyarak ABD yaptırımlarından kaçınmaya devam eden gölge filo gemilerine karşı harekete geçtiği belirtildi.

Söz konusu gemilerin bir düzineden fazla bölgede kayıtlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunların karmaşık bir uluslararası paravan şirketler ağı tarafından işletildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Güney ve Doğu Asya'daki çeşitli pazarlara milyonlarca varil İran ham petrolü ile petrol ve petrokimya ürünlerinin taşınmasından sorumlu olan 17 "gölge filo" gemisinin yaptırım listesine eklendiği belirtilerek, gemilerin Panama, Bahamalar, Moğolistan, Palau, Kamerun ve Hong Kong gibi çeşitli yargı bölgelerinde kayıtlı olduğu aktarıldı.

İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin de yaptırım listesine alındığı bildirilen açıklamada, bu şirketlerin gemilerin işletilmesi ve İran'ın petrol ile petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, OFAC'ın daha önce yaptırım kapsamına dahil edilen iki gemiyi ise yaptırım listesinden çıkardığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran yönetiminin bölgedeki savaş faaliyetlerini finanse etmek için kullandığı kaynaklardan mahrum bıraktıklarını söyledi.

Bessent, "İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olan hiçbir aktör, Hazine'nin yetkilerinin tüm gücünden korunaklı değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA