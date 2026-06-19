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Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor

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Asya borsaları, ABD-İran görüşmelerinin iptali ve tatil nedeniyle düşük işlem hacmiyle Japonya hariç negatif seyrediyor. Japonya'da enflasyon verileri beklentiler dahilinde gerçekleşirken, dolar/yen paritesi iki yılın zirvesine çıktı.

Asya borsaları, İsviçre'de yapılması planlanan ABD- İran görüşmelerinin iptal edilmesi ve bazı piyasalardaki tatiller nedeniyle işlem hacimlerinin düşmesinin etkisiyle Japonya hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında mutabakat sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelere karşın, görüşmelere ilişkin çelişkili haber akışı ve bazı piyasalardaki tatiller nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Asya piyasalarında da düşük işlem hacmi dikkati çekiyor.

Diğer taraftan dolar/yen paritesinin 161'e yükselerek yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine çıkması, Japon yetkililerin yene müdahale edebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 1,5 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Söz konusu oran nisanda yüzde 1,4 seviyesinde bulunuyordu.

Japonya'da mayıs ayına ilişkin çekirdek TÜFE ise yüzde 1,8 ile yaklaşık 4 yılın en yavaş artışını kaydetti.

Ülkede enflasyonun 2026 yılında ılımlı seviyelerde seyretmesinde, Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan yüksek enerji fiyatlarının etkisini dengelemek amacıyla hükümet tarafından uygulanan yakıt ve enerji sübvansiyonları etkili oldu.

Ancak üretici fiyatları mart ayından bu yana keskin şekilde yükselirken, bu durum işletmeler açısından artan girdi maliyetlerinin zamanla tüketici fiyatlarına yansıyabileceği ve enflasyonu yukarı çekebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.052 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 71.423 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1 kayıpla 76.642 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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