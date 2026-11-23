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ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 54,5 değerine gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin kasım ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI kasımda aylık bazda 0,4 puan azalarak 54,5 değerine geriledi. Söz konusu veri, bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Kasımda 3 ayın en düşük seviyesine inen endeks, ekimde 54,9 değerini almıştı.

ABD'de hizmet sektörü PMI da kasımda aylık bazda 1,4 puan azalarak 54,7'ye indi. Piyasa beklentileri, hizmet sektörü PMI verisinin bu dönemde 55,6 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, ekimde 56,1 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda aylık bazda 1,3 puan azalarak 54,6'ya düştü. Piyasa beklentileri, bileşik PMI verisinin bu dönemde 55,6 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen bileşik PMI, ekimde 55,9 değerini almıştı.

S&P Global Market Intelligence Başkekonomisti Chris Williamson verilere ilişkin açıklamasında, kasım ayında üretim artışı yavaşlamış olsa da son dönemdeki verilerin oldukça güçlü seyrettiğini belirtti.

PMI anketlerinin ekonominin dördüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 3 büyüyeceğine işaret etmeye devam ettiğini aktaran Williamson, büyümenin imalat ve hizmet sektörlerinde geniş tabanlı seyrini koruduğunu ifade etti.

Williamson, artan yaşam maliyeti ve bunun alım gücü üzerinde yarattığı baskıların temel endişe kaynaklarından biri olduğuna işaret ederek, kasım ayında enflasyon hızında bir miktar yavaşlama görülmesine rağmen anketlerdeki fiyat göstergelerinin gelecek aylarda enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyretmesiyle uyumlu seviyelerde kaldığını kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA