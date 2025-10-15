Haberler

ABD İmalat Endeksi Ekim'de 10,7'ye Yükseldi

New York Fed'in açıkladığı rapora göre, Ekim ayında imalat endeksi 19,4 puan artışla 10,7'ye yükseldi. Piyasa beklentisinin üzerinde bir performans gösteren endeks, sektörde büyüme sinyalleri vermekte.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ekimde 10,7 değerine çıktı.

New York Fed'in ekim ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ekimde 19,4 puan artışla 10,7'ye yükseldi.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 1,8 olması yönündeydi. Endeks, eylül ayında eksi 8,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi ekimde 23,3 puan artarak 3,7'ye ve sevkiyat endeksi 31,7 puan artışla 14,4'e çıktı.

Gelecek altı aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 15,5 puan artarak 30,3'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
