Haberler

ABD ile Endonezya karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile Endonezya'nın karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardığı bildirildi.

ABD ile Endonezya'nın karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan, ABD ile Endonezya arasında mutabakata varılan ticaret anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Anlaşmaya göre, Endonezya'nın ABD'den ithal edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 99'una uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracağı bildirilen açıklamada, ABD'nin ise Endonezya'ya çoğu üründe uygulayacağı karşılıklı tarifelerin yüzde 19 oranında kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın ABD'ye "benzeri görülmemiş bir pazar erişimi" sağlayacağı, imalat ve tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli ilerlemeler kaydedilmesinin beklendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu

İşte kendi maçlarına rakip kazanır oynayan yöneticilerin kulüpleri
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı 'yalnız' kaldı

Savaşta dengeleri değiştirecek karar! İran'a karşı "yalnız" kaldı
Hamurlar yerlere taştı, işletme sahibinin savunması skandalı ikiye katladı

Fırındaki manzara ekipleri bile şaşkına çevirdi