ABD'den yapay zeka için siber güvenlik ve risk yönetimini güçlendirmeye yönelik girişim

ABD Hazine Bakanlığı, yapay zeka alanında siber güvenlik ve risk yönetimini güçlendirmek amacıyla kamu-özel sektör iş birliğini duyurdu. Açıklamada, şubat ayında finansal hizmetler sektöründe güvenli yapay zeka kullanımını sağlamak için altı yeni kaynak yayımlanacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yapay Zeka Eylem Planı'nı desteklemek amacıyla, finansal hizmetler sektöründe yapay zeka için siber güvenlik ve risk yönetimini güçlendirmeye yönelik önemli bir kamu-özel sektör girişiminin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın şubat ayı boyunca ABD finans sisteminde güvenli ve dayanıklı yapay zekayı mümkün kılmak amacıyla sektör ve düzenleyici ortaklarla işbirliği içinde geliştirilen altı kaynaktan oluşan bir seri yayımlayacağı aktarıldı.

Finansal ve Bankacılık Bilgi Altyapısı Komitesi ile Finansal Hizmetler Sektörü Koordinasyon Konseyi'nin ortaklığıyla oluşturulan Yapay Zeka Yürütme Gözetim Grubu'nun, finans kurumlarından, federal ve eyalet düzeyindeki finansal düzenleyicilerden ve diğer önemli paydaşlardan üst düzey yöneticileri bir araya getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, katılımcıların, finans kurumlarının yapay zekaya özgü siber güvenlik risklerini yönetmek ve inovasyonu ortaya çıkarmak için kullanabileceği pratik araçlar geliştirerek finans sektörünün yapay zeka kullanımındaki belirlenen eksiklikleri gidermeye odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yapay Zeka Yürütme Gözetim Grubu'nun hazırladığı çıktıların şubat ayı boyunca kademeli olarak yayımlanacağı bildirildi.

Bu kaynakların, kuralcı gerekliliklerden çok pratik uygulamalara odaklanarak finansal kurumların yapay zekayı daha güvenli ve sağlam biçimde benimsemelerine yardımcı olmayı, sektör genelinde inovasyonu desteklerken dayanıklılığı ve siber güvenliği güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

