ABD Hazine Bakanlığından, teknoloji şirketi Anthropic'in ürünlerinin kullanımını sonlandırma kararı

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Trump'ın talimatıyla teknoloji şirketi Anthropic'in yapay zeka modeli Claude dahil tüm ürünlerinin Hazine Bakanlığında kullanımını sonlandırdıklarını açıkladı. Hükümetin kamusal yararına hizmet edeceğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla teknoloji şirketi Anthropic'in yapay zeka modeli Claude dahil tüm ürünlerinin Hazine Bakanlığında kullanımını sonlandırdıklarını bildirdi.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Hazine Bakanlığında teknoloji şirketi Anthropic'in yapay zeka modeli Claude dahil tüm ürünlerinin kullanımının sonlandırıldığını belirten Bessent, şunları kaydetti:

"Amerikan halkı, hükümetteki her aracın kamu yararına hizmet ettiğinden emin olmayı hak ediyor ve Başkan Trump döneminde hiçbir özel şirket ulusal güvenliğimizin koşullarını belirleyemeyecek."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

