ABD Hazine Bakanı, Tarife Ertelemesinin Uzatılabileceğini Açıkladı

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Trump'ın ticaret ortaklarına tanıdığı 90 günlük tarife ertelemesinin, müzakereleri iyi niyetle yürüten ülkeler için uzatılmasının çok muhtemel olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın ticaret ortaklarına tanıdığı 90 günlük tarife ertelemesinin, müzakereleri "iyi niyetle" yürüten ülkeler için uzatılmasının "çok muhtemel" olduğunu söyledi.

???????Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri erteleme kararında tanınan 90 günlük süre 9 Temmuz'da dolarken Hazine Bakanı Bessent, ABD Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, bu sürenin uzatılabileceğinin sinyalini verdi.

Bessent, ABD'nin 18 önemli ticaret ortağıyla anlaşma yapmak için çalıştıklarını belirterek, "İyi niyetle müzakere eden ülkelerin ya da Avrupa Birliği gibi ticaret bloklarının iyi niyetli görüşmelerini sürdürmek için tarihi ileri taşımamız çok muhtemel." dedi.

Hazine Bakanı Bessent, tarafların müzakere etmemesi halinde kendilerinin de etmeyeceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, 9 Nisan'da Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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