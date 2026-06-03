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ABD Hazine Bakanı Bessent, enflasyondaki artışın "kısa vadeli" olacağını söyledi

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşıyla tetiklenen enflasyon artışının kısa vadeli bir dalgalanma olacağını belirtti. Harcamaları kısarak ve ekonomiyi büyüterek borç/GSYH oranını yüzde 3'e düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşıyla tetiklenen enflasyon artışının "kısa vadeli bir dalgalanmadan ibaret olacağını" belirtti.

Bessent, ABD Senatosu'nun Finans Komitesi'nde düzenlenen Bakanlığının bütçesine ilişkin oturumda konuştu.

ABD'nin tahsilat sorunu değil harcama ve büyüme sorunu olduğunu savunan Bessent, "Eğer harcamaları kısıp ekonomimizi büyütebilirsek, borçları ödeme ve yüzde 3'lük hedefe geri dönme imkanına sahip oluruz." dedi.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin sonuna kadar ülkenin borcunun gayri safi yurt içi hasılasına (GSYH) oranının yüzde 3'lü seviyelere ineceğine inandığını söyledi.

İran'daki savaş sonrasında ABD'de ortalama bir hanenin, benzine ayda 200 dolar daha fazla ödediğine işaret eden Bessent, "Bunların Amerikan halkı için zorlu zamanlar olduğunu anlıyoruz, bu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.

Bessent, "Kısa vadeli bir dalgalanmadan ibaret olacağına inandığım enflasyon haricinde, ekonomik veriler son derece güçlü. İstihdam verileri de çok güçlü seyretti." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü bir ekonomi için gereken tüm unsurlara sahip olduklarını savunan Bessent, fiyatların geçici olarak yükseldiğini düşündüğünü ve yeniden aşağı ineceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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