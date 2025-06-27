ABD Hazine Bakanı Bessent'ten G7 Ülkelerine Yönelik Vergi Düzenlemesi Talebi

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, G7 ülkeleriyle varılan anlaşmanın ardından, dijital hizmet vergisi gibi haksız vergi uygulamalarına karşı misilleme önlemleri getirilmesini öngören Bölüm 899 düzenlemesinin vergi tasarısından çıkarılmasını talep etti. Bessent, bu adımın küresel ekonomi için öngörülebilirlik ve istikrar sağlayacağını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, G7 ülkeleriyle varılan anlaşmanın ardından, ABD'nin haksız bulduğu vergi uygulamaları olan ülkelere karşı misilleme niteliğinde önlemler getirmeyi amaçlayan ve "Bölüm 899" olarak bilinen düzenlemenin vergi tasarısından çıkarılmasını talep ettiğini bildirdi.

Bessent, X hesabından yaptığı paylaşımda, OECD Küresel Vergi Anlaşması konusunda diğer ülkelerle aylarca süren verimli diyaloğun ardından G7 ülkeleri arasında Amerikan çıkarlarını savunan ortak bir anlayış duyuracaklarını belirtti.

OECD Sütun 2 vergilerinin ABD'li şirketlere uygulanmayacağını aktaran Bessent, gelecek haftalarda ve aylarda OECD-G20 Kapsayıcı Çerçevesi genelinde bu anlaşmanın uygulamaya konması için iş birliği içinde çalışılacağını kaydetti.

Bessent, bu ilerleme ve anlayışa dayanarak, ABD'nin haksız bulduğu dijital hizmet vergisi gibi uygulamalara sahip ülkelere karşı misilleme önlemler getirilmesini öngören ve "Bölüm 899" olarak bilinen düzenleme kapsamındaki koruyucu tedbirlerin, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısından çıkarılmasını Senato ve Temsilciler Meclisi'nden talep ettiğini belirtti.

Hazine Bakanı Bessent, ABD'nin G7 partnerleriyle vardığı bu anlayışın, küresel ekonomi için daha fazla öngörülebilirlik ve istikrar sağlayacağını, ABD'de ve ötesinde büyüme ve yatırımı artıracağını vurguladı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin akılcı olmayan taahhütlerini tersine çevirerek Amerikan işletmeleri ve çalışanlarının çıkarlarına hizmet eden vergi politikalarını hayata geçirme konusunda ulusun yetkisini koruduklarını savunan Bessent, "Ayrıca, Hazine tahminleri ve partiler üstü Vergilendirme Ortak Komitesinin verilerine göre, Amerikan vergi mükelleflerinin 100 milyar dolardan fazla kaybını önleyerek vergi tabanımızı koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Amerikalılara uygulanan her türlü ayrımcı ve sınır ötesi yabancı vergilere karşı tetikte olmaya devam edeceğini, ABD'nin vergi egemenliğini savunacağını ve ABD vatandaşları ile şirketleri için eşit olmayan bir rekabet ortamı yaratma çabalarına karşı duracağını ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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