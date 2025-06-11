ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin Güvenilir Bir Ticaret Ortağı Olmalı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in ticaret müzakerelerinde "güvenilir bir ortak" olması gerektiğini belirterek, ülkenin ticaret anlaşmasında kendi payına düşen kısmı yerine getirerek rotasını düzeltmesi halinde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeniden dengelenmenin mümkün olacağını ifade etti.

Bessent, ABD Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda, yönetimin ticaret politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok sayıda ülkenin ABD ile ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelik tekliflerde bulunduğunu belirten Bessent, buna Çin'in de dahil olduğunu söyledi.

Bessent, Çinli yetkililerle Londra'da yapılan görüşmelerden yeni döndüğünü anımsatarak, görüşmeleri "başarılı" olarak tanımladı ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri istikrara kavuşturmakla kalmayıp daha dengeli hale getireceğini ifade etti.

Çin'in aşırı üretimden daha fazla tüketime doğru kayarak ekonomisini istikrara kavuşturmak için eşsiz bir fırsata sahip olduğunu vurgulayan Bessent, "Ancak ülkenin, ticaret müzakerelerinde güvenilir bir ortak olması gerekiyor. Eğer Çin, geçen ay Cenevre'de ana hatlarını çizdiğimiz ilk ticaret anlaşmasının kendi payına düşen kısmını yerine getirerek rotasını düzeltirse, o zaman dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında büyük ve güzel bir yeniden dengelenme mümkün olur." dedi.

Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bessent, Çin'in güvenilir bir ticaret ortağı olduğunu düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine "göreceğiz" yanıtını verdi.

"Yönetimin politikaları sayesinde enflasyonda önemli bir iyileşme görülüyor"

Bessent, ABD'deki enflasyon verilerine de değinerek, ülkede enflasyonun 2021'den bu yana en yavaş seviyesinde olduğunu kaydetti.

Barınma, gıda ve enerji maliyetlerindeki artışların yavaşladığına işaret eden Bessent, "ABD'de dört yıldır devam eden fiyat artışlarının yaşam standardını düşürmesinin ardından, yönetimin politikaları sayesinde enflasyonda önemli bir iyileşme görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bessent, "Başkan Trump, vergi ve ticaret konularında yıllardır süregelen statükoya meydan okuyarak Amerikan ekonomisine yeni bir soluk getiriyor." diye konuştu.

Kongrenin gündemindeki vergi indirimine yönelik yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bessent, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan tasarının 2017'de hayata geçirilen vergi indirimlerini kalıcı hale getireceğini aktardı.

Bessent, "Bu, bireylere ve işletmelere kesinlik sağlayacak ve ekonomik ivme yaratacak. Tasarı, doğrudan çalışan ve orta sınıfı desteklemeyi ve Amerikan imalatını canlandırmayı hedefliyor." dedi.

Tasarıda yer alan, ABD'nin haksız bulduğu dijital hizmet vergisi gibi uygulamaları olan ülkelere karşı, bu ülkelerin yatırımcılarına yüzde 20'ye kadar vergi uygulanmasını öngören ve "Bölüm 899" olarak adlandırılan düzenlemeye ilişkin soruları da yanıtlayan Bessent, bu konuda çok fazla yanlış bilgi dolaştığını, bunun bir "intikam" tasarısı olmadığını, mali bir düzenleme olduğunu savundu.